Elly Schlein "è uguale a...": veleno puro da Dagospia, la foto

27 febbraio 2023 a

La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd ha scatenato i social. Su Twitter, in particolare, c'è stata una valanga di meme sulla nuova segretaria dem. Qualcuno in particolare, soffermandosi sull'aspetto estetico della Schlein, ha notato delle somiglianze piuttosto illustri. Secondo qualcuno, per esempio, la segretaria sarebbe praticamente uguale a Pippo Franco. Ma c'è anche chi ci vede una somiglianza con Severus Piton, personaggio di Harry Potter, e con la cantante Gianna Nannini.

Adesso, però, Dagospia rivendica la paternità del paragone tra Elly Schlein e Pippo Franco. "Cari twittaroli, ne dovete magnà de pastasciutta! Era il 18 novembre 2022 quando Dagospia notò questa somiglianza - si legge sul portale di Roberto D'Agostino -. Ora tutti a fare meme sulla somiglianza tra il 'naso etrusco' della nuova segretaria del Pd, allergica allo shampoo, e la nasca protuberante dell'attore...".