Schlein segretaria? "Il mio sogno...": qualcuno fermi Santori, cosa può realizzare

01 marzo 2023 a

a

a

Adesso che Elly Schlein è diventata la nuova segretaria del Pd, il “compagno” Mattia Santori potrebbe avere qualche speranza in più di realizzare il suo “sogno”. Ad agosto 2021 l’allora candidato dem alle elezioni comunali di Bologna aveva dichiarato quanto segue: “Sogno il primo stadio del frisbee a Bologna”. Un desiderio un po’ infantile, che aveva suscitato ilarità e scatenato ironie.

"Non mi nascondo più": il big della tv dietro all'ascesa di Elly Schlein | Guarda

Tornando all’attualità, ovviamente Santori da buona “sardina” ha festeggiato con gioia la vittoria della Schlein alle primarie del Pd: “Riaffiora anche il ricordo di Elly sul palco a Cascina, alla scuola di politica di Supino, nel parco di Belloluogo a Lecce, in pieno agosto. Mentre gli intellettuali e i dirigenti sentenziavano di tornare tra la gente, noi in mezzo alla gente c’eravamo: al Nord, al Sud, al Centro, nelle nostre città di origine. Eravamo in tanti, senza schermi a proteggerci, eravamo sulla strada giusta, anche se nessuno si era accorto di noi”.

"Solo danni, marcio su Roma": Schlein in imbarazzo, ora scoppia il caso

“Abbiamo fatto politica - ha aggiunto Santori - divertendoci e aggregando persone. L’entusiasmo ha prevalso sulla disillusione. La convergenza umana e politica ha disintegrato i pregiudizi e colmato le distanze.A distanza di tre anni posso dirvi che avevate ragione e vi chiedo scusa. Non servivano le tende: bastava chiedere le chiavi. E se volete che le cose cambino per davvero e volete partecipare al cambiamento, veniteci a chiedere le chiavi”.