Porro contro la De Gregorio: "Straordinario fenomeno di Superca**ola"

Concita De Gregorio finisce nel mirino di Nicola Porro per un articolo comparso ieri su La Stampa. Il giornalista l'ha definito come la "ciliegina sulla torta" della sua rassegna stampa. Il conduttore di Quarta Repubblica ha riproposto l'incipit del pezzo, che recita: "Domande di semplicità estrema, perché di fronte alle enormità questo succede: l’essenziale torna per incanto a essere tutto quello che serve e che basta. Dunque per esempio”.

"È una cosa pazzesca! - ha commentato ironicamente Porro -. Ragazzi, un minuto di raccoglimento e di ringraziamento a Concita De Gregorio. Una donna che, scrivendo così, riesce a fare i fondi sulla prima pagina del giornale o è Montale, o è Concita De Gregorio". E ancora: "È uno straordinario fenomeno di Superca**ola. Se l’avessero avuta gli sceneggiatori di Amici Miei l’avrebbero sicuramente ripetuta. Già mi immagino la scena in cui Tognazzi la recita. Sarebbe calzata a pennello".

Nei giorni scorsi, inoltre, a Porro non è sfuggito un dettaglio della prima pagina di Repubblica. Dettaglio legato alle foto di Elly Schlein e Giorgia Meloni messe a confronto. “A destra trovate la foto più brutta che esista della Meloni - ha segnalato il giornalista di Mediaset - mentre a sinistra quella più bella della Schlein. Il punto non è prendere la foto bella della Schlein (anzi, fanno bene a prenderla), ma è fare, come direbbero loro, body shaming sulla Meloni”.