Ci scusiamo volentieri col magistrato Giovanni Favi per quanto pubblicato in data 15/11/2020

14 marzo 2023 a

Corrisponde a verità quanto dal dott. Favi affermato in rettifica da noi pubblicata a questo link (clicca qui) .

La stessa informazione sulle possibili proprietà preventive della liquirizia contro il Covid era stata precedentemente da noi stessi resa nota. Il dott. Favi, in una sua mail privata a colleghi, senza arrogarsi competenze mediche e tantomeno dare consigli sull'uso, ha semplicemente comunicato notizie diffuse da organi scientifici, indicando le relative fonti, circa le proprietà preventive di alcune sostanze, quali fra l'altro l'Università Federico II° di Napoli quanto alla liquirizia, specificando che trattavasi di indicazioni non ancora inserite in protocolli medici e da vagliare previo consulto medico. La nostra associazione alla nota vicenda del "ciondolo magico" di Tiani era del tutto ingiustificata.