Roberta Lombardi, ricordate la grillina? Come campa oggi

15 marzo 2023 a

a

a

Che fine ha fatto Roberta Lombardi, ormai ex “faraona” del Movimento 5 Stelle? La risposta arriva dall’edizione romana de La Repubblica, che narra la svolta lavorativa della Lombardi. Costretta a mettere fine alla sua carriera politica tra le file grilline a causa del limite dei due mandati, l’ex assessora regionale alla transizione ecologica ha deciso di non tornare alla sua vecchia occupazione, quella di arredatrice di interni.

Elly Schlein, il "piano" per cancellare il Pd: retroscena, gode Beppe Grillo

Ha infatti aperto uno studio a Roma, incentrato proprio sul settore green, che è tanto dibattuto in questo periodo. La Repubblica lo descrive come uno “studio di innovatori” il cui intento è portare avanti un percorso “insieme a chi ha a cuore il futuro del pianeta”. Concretamente la Lombardi si occupa di fornire consulenze per organizzazioni e comunità che “vogliono avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società”, prestando attenzione alle tecnologie innovative, a prodotti e servizi applicati alla sostenibilità, alla valutazione delle performance ambientali e allo sviluppo sostenibile.

A teatro, la dichiarazione d'amore a Conte: come si è ridotto Marco Travaglio

Sempre La Repubblica fa sapere che l’ufficio si trova nel III Municipio, proprio dove la Lombardi aveva iniziato a muovere i primi passi in politica, candidandosi nel 2008 alle comunali con una civica degli “amici” di Beppe Grillo. In quel caso non andò bene, poi però la “faraona” grillina ne ha fatta di strada, anche se adesso ha cambiato indirizzo per via del limite dei due mandati.