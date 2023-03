Travaglio certifica il flop della Schlein: "Presta il fianco a Meloni"

15 marzo 2023 a

Si parla del primo duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein a Otto e Mezzo. Marco Travaglio, nella puntata in onda su La7 mercoledì 15 marzo, smonta il discorso della neo leader del Partito democratico. Premettendo che la Schlein sta ridando vita ai dem, il giornalista afferma: "Non sono sicuro che il salario minimo sia un tema azzeccato. Ha prestato il fianco alla Meloni, visto che nell'ultimo governo il ministro del Lavoro era un suo sostenitore".

Il riferimento è ad Andrea Orlando, quello che il direttore del Fatto Quotidiano definisce il "responsabile" per aver "incagliato la proposta del Movimento 5 Stelle sul salario minimo". Insomma, per Travaglio "le troppe aspettative" nei confronti di qualcuno (in questo caso della Schlein) rischiano di essere un flop. Poi il giornalista torna sulla polemica che lo ha visto protagonista: "È una settimana che ci rompono le balle per una caricatura, non lei ma i servi".

Parere simile quello di Brunella Bolloli. La firma di Libero ricorda che la segretaria dem "ha da pochissimo preso la tessera del Pd". E che per il premier non sarà un vero e proprio nemico: "Quelli portati in Aula sono i soliti temi cari alla sinistra, molto radicali. Per la Meloni è un film cambiato ma per lei sarà quasi più facile dato che sa che dall'altra parte c'è chi la pensa in maniera opposta".