Elly Schlein, "con chi vive a Roma": la rivelazione inedita

Chiara Gribaudo è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha svelato un retroscena su Elly Schlein. “A Roma io e lei siamo coinquiline, fino a fine mese staremo insieme”, ha dichiarato la vicepresidente del Pd. “È una sistemazione condivisa ma temporanea - ha spiegato - come spesso capita ai parlamentari. Andremo via tutte e due, siamo insieme da ottobre o novembre in due stanze, un bagno e un cucinino”.

“Ma tanto lei non c’è mai - ha aggiunto la Gribaudo - e anche io non ci sono spesso. La spesa? Nessuna delle due ha il tempo di farla. E ora? Vediamo, il problema è che abbiamo poco tempo per cercare casa. Come al solito ci arrangeremo”. Poi gli intervistatori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro le hanno chiesto se Vincenzo De Luca sia un possibile “cacicco”, citando le parole di Jasmine Cristallo. “Lo verificheremo”, si è limitata a rispondere la Gribaudo, che poi è stata interrogata anche su Dario Franceschini: “È un capo corrente, è evidente, però mi pare abbia redistribuito il potere”.

Il cacicco è invece colui il quale detiene un potere personale autonomo e influenza le dinamiche, in questo caso politiche. I cacicchi nel Pd sono gli anziani? “In genere - ha risposto la Gribaudo - è difficile che le nostre generazioni abbiano questo approccio, lo dico con chiarezza. E poi c'è una dimensione fisiologica di chi fa politica da tanti anni e che quindi consolida dei rapporti".