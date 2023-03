Cutro, Meloni coi familiari delle vittime: il video che smonta le menzogne

18 marzo 2023 a

a

a

C'è un video che smaschera tutte le balle della sinistra su Giorgia Meloni. Questo filmato pubblicato da Nicola Porro sul suo sito mostra infatti i parenti delle vittime del naufragio di Cutro - quelli che "dovevano essere infuriati con Giorgia Meloni" - tutt'altro che furibondi con il presidente del Consiglio. I familiari dei migranti che hanno perso la vita sul barcone, invitati a Palazzo Chigi per un incontro riservato, chiedono alla premier "di posare per loro in alcuni selfie. I volti sono distesi. Il clima sereno. Ora, tutto si può dire e ogni interpretazione è possibile. Ma pare difficile immaginare che persone infuriate con la Meloni possano voler conservare nel telefono un ricordo dell’incontro con lei. Giusto?", attacca il giornalista.

Qui il video pubblicato sul sito di Nicola Porro

"Chi sono davvero Giorgia Meloni e FdI": il report che mette al tappeto la sinistra

E infatti le persone che erano presenti all'incontro parlano di una Meloni molto emozionata e commessa. "Da parte sua c’è stato un forte carico emotivo. Ci ha chiesto delle nostre sofferenze e quando le abbiamo raccontate si è messa a piangere", ha rivelato all'Ansa uno dei parenti delle vittime. "È stata molto partecipativa. Chi voleva raccontare la propria storia ha potuto farlo". L'uomo che è sopravvissuto al naufragio ma ha perso la sua nipotina di 6 anni, osserva Porro, "avrebbe tutto il diritto di prendersela con i soccorsi, con l’Italia, con il governo, con Meloni. Ma non lo fa. Anzi: parla di un 'incontro molto positivo', condito dalla promessa del premier di intercedere per loro per un ricongiungimento familiare".