Bruno Vespa, "la somma resta intatta": colpaccio-Meloni alla Cgil

18 marzo 2023 a

a

a

"Giorgia Meloni non è arretrata su niente". Bruno Vespa, di fronte al coraggio del premier, non può fare a meno di applaudire. La leader di Fratelli d'Italia si è recata nella tana del lupo, il congresso della Cgil. Una scelta oggetto di acceso dibattito. Al punto che - nota Vespa - "fa più rumore il fatto che dopo 27 anni un presidente del Consiglio sia tornato a un congresso della Cgil o che il primo premier di destra – una donna – non sia stata fischiata e alla fine perfino timidamente applaudita?".

Le balle sulla Guardia Costiera smontate in 5 minuti: Bruno Vespa a valanga

Eppure - si legge sulle colonne del Giorno - la leader di Fratelli d'Italia "rappresenta paradossalmente un terzo interlocutore per il mondo della sinistra". Prima di lei solo Elly Schlein e Giuseppe Conte. Lo stesso Conte rimasto di sasso. Il leader del Movimento 5 Stelle "resta spiazzato dal ‘furto’ del salario minimo toltogli dalla segretaria del Pd". Ipotesi, comunque, che la Meloni ha allontanato. Che sia arrivato il momento di andare oltre?

"Il suo primo atto, terreno scivoloso". Vespa, una profezia (nera?) sulla Schlein

Forse sì e lo confermebbero i sondaggi. Questi "dicono che il reddito di cittadinanza sta perdendo consenso anche a sinistra. Si può riflettere in maniera bipartisan se un trentenne disoccupato dopo tre anni di reddito sia più ricco o più povero, come si chiede la Meloni?". E magari, perché no, trovare un compromesso. In caso contrario, conclude Vespa, "la rincorsa a sinistra tra Pd e M5s temo che porti a poco, tranne sottrarsi reciprocamente gente nelle piazze. Gli stessi sondaggi che tolgono punti a Conte per darli a Schlein lasciano intatta la somma, lontana dieci punti dalla maggioranza. E allora è meglio arroccarsi o discutere?".