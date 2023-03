Meloni alla Cgil, Selvaggia Lucarelli: "Un figurone davanti all'orsetto Teddy"

18 marzo 2023 a

a

a

Più a sorpresa che mai arriva il plauso di Selvaggia Lucarelli. L'opinionista si complimenta con Giorgia Meloni per il "figurone" fatto al congresso della Cgil. "Come sempre - ironizza -, quando la destra ha un momento di difficoltà, arriva la sinistra a tenderle una mano". Con ogni probabilità, è la ricostruzione della Lucarelli, Maurizio Landini avrà pensato a una trappola. Ossia invitare il premier nella "tana del lupo". Invece, altro che lupi, quello al Palacongressi di Rimini "è stato un accogliente nido di passerotti in cui la nostra presidente del Consiglio ha potuto fare sfoggio della sua ritrovata diplomazia, interpretando magistralmente il ruolo della leader con propensione per il dialogo e un’urgente preoccupazione per le fasce più deboli".

"Un punto di non ritorno". La bizzarra versione della Annunziata su Meloni alla Cgil

Un regalo dunque. Ma non il solo. Il presidente del Consiglio "si dipinge (da sola) come coraggiosa per l’ardimentosa decisione di aver accettato l’invito… Insomma, è la prima volta che sembra sinceramente preoccupata del tema accoglienza: quella destinata a lei".

"Il minimo sindacale": Massimo Giannini tifava per gli insulti a Giorgia Meloni

Poi - continua la sviolinata sulle colonne del Fatto Quotidiano - sempre più impavida, davanti all’orsetto Teddy che la scruta con aria sinistra, aggiunge ‘Mi sento fischiata da quando ho 16 anni, sono Cavaliere al Merito in questo, so che è un contesto difficile, non mi spaventa’. Cioè, il contesto difficile è la platea composta dall’intero catalogo Giochi Preziosi…". Insomma, la Lucarelli è rimasta delusa. Dalla platea rossa lei si aspettava molto di più. E invece ancora una volta il premier porta a casa un successone.