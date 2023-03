De Benedetti insulta Giorgia Meloni: "Fuori dal tempo, non sa di che parla"

18 marzo 2023 a

"La Meloni vive fuori dal tempo, vive di slogan, non sa di cosa parla": Carlo De Benedetti ha commentato così le recenti dichiarazioni del premier a proposito di salario minimo. Intervistato da Luca Telese a L'Attimo fuggente, l'ingegnere ha detto: "Cosa vuol dire che il salario minimo penalizza i sindacati? È l’elemento di civiltà di un Paese avere un salario minimo. Il lavoro deve essere valorizzato, perlomeno ai livelli minimi. Infatti la parola è 'salario minimo'. In Germania l'hanno introdotto anni fa, lo hanno già rialzato tre volte, attualmente è 12 euro all'ora".

De Benedetti, poi, ha espresso una propria opinione anche su Carlo Calenda, leader del Terzo Polo: "Lo considero un individualista, che oltretutto non ha nulla a che vedere con la sinistra". Anche se poi ha aggiunto: "Ma io non ce l’ho con Calenda, che ritengo una persona intelligente con un pessimo carattere. Però, per poter fare una coalizione, bisogna che i singoli abbiamo un’identità. Altrimenti è una macchinazione, una combinazione, un opportunismo", ha detto a proposito di una possibile alleanza di centrosinistra.

Infine un auspicio sui dem: "Io mi auguro che la Schlein dia al Pd un’identità, che deve essere un’identità di sinistra. Il centro è già affollato di idee conservatrici che non cambiano la situazione del Paese. Occorre una radicalità che io vedo nella sinistra, perché la radicalità di destra l’abbiamo già avuta, e non è che ha portato bene al Paese". E ancora: "L’unico modo per cambiare da un continuismo, che ha trasformato il Pd nella Democrazia cristiana di una volta, è quello di avere una forte identità. Occorre cambiare questa legge elettorale".