Zona Bianca, Sallusti contro Malpezzi: "Se io rubassi la sua borsetta..."

"Qualsiasi cosa aiuti a prevenire è giustissima": Alessandro Sallusti, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ha parlato del problema delle borseggiatrici, molto diffuso soprattutto a Milano. Il direttore di Libero, in particolare, ha fatto riferimento alla polemica scoppiata nei giorni scorsi sull'opportunità o meno di filmare i volti delle persone che rubano. A sollevare la questione era stata Monica Romano, consigliera comunale del Pd.

Sallusti, poi, ha definito il borseggio "un crimine non grave, ma odioso". E ha aggiunto: "Il controllo sociale è uno dei capisaldi di una società, non facciamo i delatori ma se vediamo che il nostro vicino di casa fa delle cose assolutamente illegali io immagino, spero, credo che ognuno di noi lo denunci". A esprimersi sul tema anche Simona Malpezzi del Pd, che sui filmati delle borseggiatrici ha detto: "Se servono ad alimentare una giustizia fai da te dobbiamo condannare". E ancora: "Alcuni video pubblicati sui siti acchiappano più like e questo scatena anche altre situazioni".

Secondo la Malpezzi, i video vanno bene solo se "servono per aiutare a fare la denuncia e rafforzare anche un tipo di fiducia diversa. Ma guai a utilizzare quei video per spettacolarizzare". "Io dico - ha replicato allora Sallusti - che se stasera io fossi lì in studio e cercassi di portare via la borsetta dell'onorevole, lei mi farebbe un mazzo tanto, farebbe esattamente e legittimamente quello che fanno i passeggeri della metropolitana".