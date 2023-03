Elly Schlein, la confessione: "Tifavo Milan. Poi ho scoperto di chi era"

21 marzo 2023 a

Elly Schlein è stata ospite di Stasera c’è Cattelan, su Rai2, e ha trattato anche argomenti leggeri, come quello della fede calcistica. “Giocavo a calcio - ha dichiarato - ormai sono un po’ anchilosata. Tifo la Nazionale soprattutto. Ammetto che non seguo il campionato da un bel po’, ho tifato da piccola il Milan, poi Juventus”. La segretaria del Pd ha spiegato il perché di questo cambio: “Quando ho capito di chi era il Milan…”, ha detto sorridendo e riferendosi a Silvio Berlusconi.

“Ora simpatizzo per il Bologna - ha aggiunto - non riesco più a praticare molto il calcio. Facevo parte della nazionale parlamentari femminile. Lo facevamo anche per sensibilizzare sulle discriminazioni che le sportive professioniste ancora vivono nel mondo dello sport”. Inoltre la Schlein ha parlato del momento particolare che sta vivendo. “Sto bene. È un periodo molto bello, intenso. Sicuramente non ci siamo ancora fermati dalla notte delle primarie. C'è stata una partecipazione straordinaria con oltre un milione di persone e non era scontato”.

“Venivamo da un periodo molto difficile dopo alcune sconfitte pesanti - ha sottolineato - e si è risvegliata una speranza. Il clima andando in giro è molto cambiato, e questo ci motiva e ci dà una responsabilità a cambiare le cose. Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta. Sentiamo una grande responsabilità di costruire l'alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd. La sento tutta, un po' d'ansia da prestazione. Ma questo ci motiva ogni giorno a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno”.