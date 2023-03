Meloni, dove e con chi ha trascorso la serata: "Entrata a luci spente"

26 marzo 2023 a

a

a

Serata di spensieratezza per Giorgia Meloni. A sorpresa dei presenti, il premier ha assistito allo spettacolo 'Amore + Iva' di Checco Zalone. Il presidente del Consiglio è entrato nel teatro Brancaccio di Roma per assistere a luci spente, un minuto prima che si aprisse il sipario. Solo dopo un paio d'ore di show, il comico pugliese ha riferito al pubblico della presenza della leader di Fratelli d'Italia.

"Con questi, ne famo cinque": Crozza-Meloni ridicolizza Debora Serracchiani

"Non mi fate fare figure di m.... che c'è la presidente del consiglio qua che ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron", ha ironizzato lasciando tutti di stucco. E infatti, quando si sono riaccese le luci in sala, la Meloni è apparsa. Il premier è stato scortato, tra gli altri, dal compagno Andrea Giambruno e dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Oltre a lei il sindaco del paese di origine di Zalone, Capurso, Francesco Crudele, e molti esponenti dello sport italiano, dal numero uno del Coni Giovanni Malagò a Bebe Vio, Gianmarco Tamberi e Martin Castrogiovanni.

"Ho invitato la Meloni a pranzo, poi...". Checco Zalone, lo "sfregio" politico

Qualche giorno fa Zalone si è espresso sulla Meloni, raccontando un aneddoto divertente. "Io non incontro mai politici, però non volevo deludere i miei amici. Pensai a un caffè in gran segreto, ma loro si ribellarono: 'La devi invitare a pranzo a Giorgia Meloni!'. Così le ho mandato questo WhatsApp, legga: 'Abbiamo affittato un villino anni 80 (condonato). Ci sono panzerotti, riso patate e cozze, parmigiana, latticini... Hai allergie e intolleranze, oltre a quelle che già conosciamo?'. La Meloni risponde seria che è allergica alle nocciole".