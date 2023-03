Schlein, Bisio confessa: "Adesso che è stata eletta...", parole chiare

29 marzo 2023 a

"Non sono andato a votare alle primarie, forse avrei scelto Schlein": la confessione arriva dall'attore e conduttore Claudio Bisio. Che poi ha aggiunto: "Però adesso che è stata eletta sono entusiasta, sono un suo fan, è stata una bella scossa non solo per il Pd ma per tutto il Paese". L'attore lo ha detto a Rai Radio 1, ospite di Un Giorno da Pecora, rispondendo alla domanda del conduttore Giorgio Lauro che gli chiedeva un suo parere sulla neo segretaria del Partito Democratico.

Un altro fan vip della Schlein è l'attore Lino Guanciale, portavoce del comitato Schlein nella sua regione, l'Abruzzo. Qualche tempo fa, intervistato dal Corriere della Sera, ha detto: "La sua vittoria è un’opportunità perché si porta dietro per tanti motivi - carisma, idee, posizioni che ha il coraggio di prendere, la sua appartenenza generazionale - la possibilità di parlare agli elettori del futuro, quelli di cui non parliamo mai. Siamo in un Paese in cui più del 50 per cento delle persone non vota e la maggior parte sono giovanissimi che non hanno intenzione di andarci".

Guanciale ha detto la sua anche sul fatto che oggi molti suoi colleghi preferiscono non schierarsi dal punto di vista politico: "Da questo passa il cattivo rapporto con la politica rispetto a qualche decennio fa. Fino agli anni ’80-90 ci si faceva meno problemi, anche da parte degli artisti, a dire come la si pensa. Si è innescato poi un cambio di marcia nella mentalità. Esporsi significa farsi carico di eventuali attacchi".