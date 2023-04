Myrta Merlino gela Mannheimer: "Le bottiglie sono aumentate"

01 aprile 2023 a

Siparietto tra Myrta Merlino e Renato Mannheimer. Dopo la consueta analisi politica, il sondaggista si presta a un botta e risposta. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 31 marzo su La7. Qui la conduttrice non può fare a meno di notare le bottiglie di liquori posizionate proprio dietro Mannheimer: "Renato, ho notato un dettaglio, ho visto che le bottiglie alle tue spalle sono aumentate. Intendi grazie a quegli strumenti azzeccare il risultato del Friuli al millimetro? Mi sto preoccupando". "No, no - si giustifica subito il sondaggista -. Io devo toglierle una volta per tutte".

Poi aggiunge, sempre in riferimento alle sue abitudini: "Non durante il giorno, solo la sera. Quando ero giovane e dovevo intervenire, effettivamente un bicchierino me lo facevo, ora no. Speriamo che coloro che devono realizzare il PNRR non facciano grande uso di bottiglie durante il giorno". A quel punto Mannheimer torna serio e commenta il sondaggio di Alessandra Ghisleri, oggi sulle colonne de La Stampa: "È vero che il consenso del governo è in calo, ma si tratta di un calo fisiologico, il consenso del governo è sempre alto".

Ad avvalorare questa tesi, "il fatto che nella percezione popolare la percezione non c'è. Elly Schlein piace ai giovani, ma non c'è una proposta concreta alternativa. E l'opinione pubblica si aspetta che si passa a piani concreti". Secondo il sondaggista, dunque, "gli elettori di centrodestra fanno affidamento sul governo, gli elettori di centrosinistra son più critici. La gente fa fatica a entrare nel merito, così come avviene sul tema degli appalti".