Giuseppe Cruciani massacra Oliviero Toscani: "Imbecille, cretino"

01 aprile 2023 a

Giuseppe Cruciani, a La Zanzara, su Radio 24, insulta Oliviero Toscani che a sua volta aveva insultato Giorgia Meloni: "Dico imbecille, dico cretino a Oliviero Toscani che ha detto: 'Portate qui i migranti con le navi di Costa Crociere e in Africa lasciate i nostri politici'", ha tuonato il giornalista e conduttore radiofonico.

Del resto il fotografo radical chic non si smentisce mai. "Madonna, smettiamola. Non è che se è una donna allora risolve i problemi, parliamo di superficialità assurde" ha sbottato Toscani ospite ieri 31 marzo a L'aria che tira, su La7. "Non abbiamo inventato nulla". Quindi la conduttrice, indispettita, gli ha ricordato che in Italia non c'è mai stato un premier donna. "Invece la Schlein è una faccia nuova?", gli ha chiesto poi.

E sulla leader del Partito democratico Elly Schlein Toscani ha riisposto: "Sono stato uno dei primi a sostenere Elly Schlein, quando nessuno pensava che potesse vincere contro Bonaccini. La conosco da tanti anni, personalmente e umanamente, conosco la sua sensibilità, la sua visione e la sua intelligenza". Ma lo show del fotografo non si è concluso qui. Ha anche sparato a zero "sulla generazione dei 40/60enni italiani", "una generazione balorda, sono quelli che hanno avuto i nonni fascisti e i padri comunisti, sono delle seghe, cicciottelli e tatuati, fanatici di Vasco Rossi".

