Osho, rivelazione su Meloni e Cav: "Non sono ricattabile? Ci sono dietro io"

Osho si racconta. All'anagrafe Federico Palmaroli, il vignettista è da tempo tra i più apprezzati autori satirici italiani. Eppure non vive solo di questo. "Ho anche un lavoro 'normale', ordinario - ammette a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 - mi occupo di mercato immobiliare in una società". Appassionato di politica, Palmaroli si dice di destra, anche se "tendenzialmente non amo le etichette e per un lungo periodo non ho votato. Ideologicamente sono di destra, ma io non amo le etichette né seguo i dogmi". Tra le sue amicizie, anche quella con niente di meno di Giorgia Meloni.

"La conosco dal 2016 - racconta ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari -, ci siamo conosciuti in occasione dell'uscito di un mio libretto su Osho, una mia amica in comune mi ha detto che voleva conoscermi, così me l’ha presentata e da lì è nata l’amicizia". I due sono spesso a cena insieme. "Ci troviamo perché lei ha un'ironia simile alla mia, è questo il motivo per cui è nata l'amicizia". Gli impegni però di quello che oggi è il presidente del Consiglio sono tanti. Per questo "l'ultima volta ci siamo sentiti tramite messaggio. Lei era andata in India e io le dissi: 'dì che sei amica di Osho così ti trattano bene'...".

E, a detta del vignettista, dietro il "non sono ricattabile" pronunciato dalla Meloni a Berlusconi ci sarebbe proprio lui: "Quando il Cavaliere le scrisse quelle cose io mi sentii con Giorgia e le dissi: la sintesi, fondamentalmente, è che tu non seri ricattabile. Poi Giorgia ha valutato che questa fosse la cosa giusta da dire e quindi l'ha detta". Ma la Meloni non è l'unica in Fratelli d'Italia con cui Palmaroli ha stretto amicizia. Osho è stato infatti legato alla deputata Augusta Montaruli. "Siamo stati fidanzati due anni fa. È finita, come spesso succede. Era poco che stavamo insieme, solo sei mesi, ma siamo rimasti molto amici", conclude confermando i rumors.