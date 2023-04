In Onda, Oscar Farinetti gela Parenzo e la De Gregorio: "Chiudiamola lì"

01 aprile 2023 a

Si parla della polemica che ha visto Ignazio La Russa protagonista a In Onda. A prendere per primo la parola nella puntata di sabato è Oscar Farinetti. L'imprenditore ricorda che il co-fondatore di Fratelli d'Italia "ha chiesto scusa". Per lui la questione va archiviata. Incalzato dai conduttori, David Parenzo e Concita De Gregorio, Farinetti spiega: "Non sono orgoglioso di essere figlio di un partigiano, sono riconoscente. Se non ci fosse stata la resistenza non avremmo avuto la Costituzione. È giusto che la Russa sia presidente del Senato perché è stato votato. Comunque direi di chiuderla lì".

Ma la conduttrice torna a interpellare l'imprenditore su Via Rasella e su La Russa: "Si tratta di un falso storico, è giusto chiedere scusa. La verità è che i nazisti hanno compiuto atti efferati e dichiarato una guerra mondiale. Alla fine, i partigiani e gli alleati hanno vinto il conflitto. Dalla parte della ragione ci sono loro. Dalla parte del torto i fascisti e i nazisti, ma in mezzo c'è un mondo. Mio padre non ha mai voluto sparare contro nessuno".

Da qui l'appello: "Facciamo attenzione con questi colpetti caso per caso, non possiamo cambiare la storia. Nessuno sui fatti può smentirmi. Comunque io non credo che tutto questo siano armi di distrazione, non ci vedo questa malizia", conclude in riferimento al governo Meloni.