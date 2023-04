Sondaggio-Ghisleri, effetto-Schlein già finito: ecco le ultime cifre

03 aprile 2023 a

Elly Schlein deve fare i conti con i sondaggi. Le cifre infatti non sembrano essere dalla sua parte. Secondo Alessandra Ghisleri, in collegamento con Coffee Break su La7, la neo leader del Partito democratico "perde 2,2 punti percentuali". La Schlein passa così dal 28,4 al 26,2. "Però - precisa la direttrice di Euromedia Research - dobbiamo ricordare che prima delle primarie il suo indice di fiducia era intorno al 21 e qualcosa, mentre con il voto è arrivata a sfiorare il 30 per cento".

Complice i temi che la dem porta avanti: "I diritti civili non sono ai primi posti. In quest'ottica si sta guardando con attenzione gli spostamenti dal Movimento 5 Stelle o da Verdi/Sinistra italiana verso il Pd. Tuttavia anche all'interno del loro elettorato i problemi sono l'inflazione, l'aumento dei prezzi, la guerra (per 1 elettore su 3) e la gestione dei fondi del Pnrr".

Ma la Ghisleri si sofferma anche sul governo, tirando le orecchie a qualche ministro: "Le loro parole sono una spina nel fianco per Giorgia Meloni, che è scesa di 3 punti in 15 giorni". Questo però non influisce più di tanto sulle intenzioni degli elettori. "Il voto conferma comunque una distanza importante tra il centrodestra, che vanta un 44/46 per cento, e il centrosinistra che viaggia tra il 25 e il 27. Mentre il Movimento 5 Stelle è al 15". Quindi - è la sua conclusione - "non si spostano i voti, si distraggono solo le attenzioni".