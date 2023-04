Storace sbotta contro Merlino: "Ah, Marta Fascina è il problema?"

06 aprile 2023 a

Botta e risposta tra Francesco Storace e Myrta Merlino. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 6 aprile su La7. Qui la conduttrice parla di Marta Fascina e dei cambiamenti a lei imputati, ossia la riconferma di Licia Ronzulli a capogruppo in Senato, ma non più coordinatrice del partito in Lombardia. "Diversi retroscena - esordisce la giornalista - dicono che dietro ci sia Marta Fascina, la com.... Loro la chiamano moglie ma va beh. Come la definiamo? Moglie o compagna di Berlusconi".

Immediata la replica spiccata della firma di Libero: "Proprio qui vi ponete questo problema? Voi che siete per le famiglie, tra le più strane... è la donna della sua vita". Ma la Merlino rincara la dose: "Io ho un compagno e non mi chiamo moglie. Dai, hai ragione, in un mondo meraviglioso in cui tutto è normale anche un matrimonio finto lo è e si può fare. Sono d'accordo con lei".

L'ex presidente del Consiglio si è "unito" alla compagna, parlamentare di Forza Italia, in un "matrimonio simbolico". Quest'ultimo è stato celebrato a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza, lo scorso anno. Il matrimonio di oggi - aveva detto il Cavaliere - non è un'unione religiosa, né civile, ma la celebrazione "di un rapporto di amore, di stima e di rispetto". A testimoniarlo i pochi invitati: i familiari e gli amici stretti, chi conta davvero.