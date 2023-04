Travaglio, sul Fatto l'ultimo sfregio: "Cu*** a strisce", ecco dove lo posa

12 aprile 2023 a

L'Europa si piega agli Stati Uniti. Questa la tesi del Fatto Quotidiano che, con una vignetta a firma di Mannelli, critica l'atteggiamento Ue nei confronti della guerra. Nel disegno si vede una donna senza vestiti e ripresa da dietro. Sul lato B alcune strisce rosse, a fianco la bandiera europea. La didascalia? "Europa a stelle e cu**astrisce". Solo qualche settimana fa l'Unione europea ha varato il piano da 2 miliardi per fornire munizioni a Kiev.

Neppure gli Usa sono rimasti a guardare e il segretario di Stato, Antony Blinken, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 350 milioni di dollari, che includeranno "munizioni per gli Himars e obici, per i veicoli di fanteria Bradley, missili Harm, armi anticarro, imbarcazioni fluviali e altre attrezzature".

Non solo, perché in queste ore è la Russia a puntare il dito contro gli Usa. Dal Cremlino affermano che gli Stati Uniti starebbero creando componenti di armi biologiche nelle immediate vicinanze dei confini del Paese. "Secondo i risultati dell'analisi della documentazione e l'intervista di testimoni oculari, non abbiamo dubbi sul fatto che gli Stati Uniti, con il pretesto di garantire la biosicurezza globale, abbiano condotto ricerche sul dual use, compresa la creazione di componenti di armi biologiche nelle immediate vicinanze dei confini russi", ha detto il generale Igor Kirillov, capo delle truppe di Difesa russe contro le radiazioni, gli attacchi chimici e biologici. A detta di uno dei fedelissimi di Putin tale lavoro è stato svolto presso le strutture biologiche statunitensi nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Kherson.