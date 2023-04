Migranti, Sgarbi travolge Lerner: "Così, non devono partire"

12 aprile 2023 a

Nel giorno in cui il governo dichiara lo stato d'emergenza sui migranti, Vittorio Sgarbi riporta Gad Lerner alla realtà. Con migliaia di arrivi ogni giorno, l'esecutivo deve far fronte a un problema sempre più dilagante. Lo stesso sottosegretario alla Cultura, ospite di CartaBianca nella puntata di martedì 12 aprile su Rai 3, non può fare a meno di definirla "un’emergenza". E i rischi sono elevati anche per chi parte, basta considerare alla tragedia accaduta a Cutro.

Per questo "dobbiamo avere una posizione di capitalismo compassionevole. Non dovremmo farli partire in quelle condizioni. Dobbiamo dare accoglienza e lavoro decoroso". Una posizione che vede Lerner pensarla diversamente. A suo dire, come ammesso giorni fa nel salotto di Bianca Berlinguer, "stiamo creando un allarmismo intorno ai migranti". Eppure i numeri parlano chiaro. Quest'anno, dal primo gennaio al 27 marzo, i migranti arrivati sono stati 26.927.

Cioè quasi il quadruplo dell'anno scorso. I prossimi mesi non saranno da meno. Secondo Nicola De Felice, ammiraglio in riserva della Marina militare, nel 2023 gli arrivi totali saranno "200-250mila". Per lui quella che stiamo vivendo è una vera e propria "invasione" pensata "da una parte dalle forze che spingono per mettere in difficoltà il governo e dall’altra da nuove e accentuate instabilità, oltre che in Libia, anche in Tunisia".