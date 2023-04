Lorenzo Biagiarelli, "potrebbe insinuare l'oligopolio": il complottismo di mister Lucarelli

12 aprile 2023 a

a

a

C'è anche Lorenzo Biagiarelli a CartaBianca. Il compagno di Selvaggia Lucarelli è ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 3. Qui il cuoco è stato chiamato a commentare l'iniziativa del governo, ossia il blocco della cosiddetta carne sintetica. "Il problema della carne coltivata - esordisce - è che potrebbe insinuare l’altro oligopolio, quello dei grandi allevamenti". La posizione di Biagiarelli non è nuova. A favore del "nuovo cibo", il foodblogger si era già espresso: "Il 50 per cento della carne noi la importiamo, come importiamo 10mila tonnellate di soia transgender che servono per alimentare la filiera della carne". Insomma, anche Biagiarelli fa il tifo per la carne allevata in laboratorio.

"Ca***to". Attimi di paura per la Lucarelli e Biagiarelli: in volo l'impensabile

Ma non finisce qui. In un altro video pubblicato su Facebook, il cuoco ha voluto far chiarezza sul concetto di "carne sintetica". Dal momento che "sintetico" indica tutto ciò che non proviene da organismi animali o vegetali, è più corretto parlare di "carne coltivata". Quest’ultima "proviene proprio da cellule staminali animali che vengono prelevate attraverso una biopsia, quindi l’animale non muore, e poi vengono coltivate attraverso coltura cellulare". Quanto basta ad averlo convinto.

Per Lorenzo Biagiarelli non è la prima apparizione televisiva. Fidanzato da tempo con l'opinionista, il "social Chef e food blogger italiano" (così tiene a definirsi) ha già partecipato a Ballando con le Stelle. Non solo, perché è ormai fisso a È sempre mezzogiorno, il programma culinario di Antonella Clerici.