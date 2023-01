Ballando, Biagiarelli sbrocca ancora: "Non voglio saperne nulla"

11 gennaio 2023 a

“Non voglio saperne più niente di ballo”. Per Lorenzo Biagiarelli, chef di È sempre mezzogiorno, l'esperienza a Ballando con le stelle è stata traumatizzante. Vuoi per l'impegno sottovalutato, vuoi per i pregiudizi nei suoi confronti e per il fatto che la sua fidanzata Selvaggia Lucarelli fosse in giuria, sta di fatto che non si muoverà a tempo di musica per molto, molto tempo. In viaggio con la compagna in Nepal ha infatti rifiutato di unirsi ad alcune persone del posto che, insieme ai turisti, si sono cimentati in balli tradizionali. “Non voglio saperne niente di ballo”, ha puntualizzato con amara ironia del giovane.

Biagiarelli, che è stato eliminato da Ballando alla sesta puntata, sembra non pensare ad altro che alo show di Milly Carlucci che si è concluso il 23 dicembre scorso. Sia lui, ma soprattutto la Lucarelli, nel raccontare la loro vacanza in Nepal non si è risparmiata nel lanciare battute su Ballando con le stelle. La coppia, e soprattutto la giurata, si è sentita sin da subito attaccata da tutti, concorrenti, maestri ma soprattutto dagli altri componenti della giuria, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto ed Ivan Zazzaroni che hanno giudicato con eccessiva severità Lorenzo e offeso e attaccato la Lucarelli. In molti inoltre sui social hanno anche notato che dopo la fine dello show, i rapporti tra lo chef e la sua maestra Anastasia Kuzmina, a giudicare da certe stoccate social, siano molto freddi.