Cruciani asfalta Vauro: "L'illegalità dei rom non la risolvi così"

"Nessuno vuole sterminare o uccidere la popolazione rom". Giuseppe Cruciani esordisce così nel dibattito che lo vede protagonista a Dritto e Rovescio su Rete 4. Davanti a lui, nella puntata di giovedì 13 aprile, Vauro Senesi. "Ovviamente - prosegue il conduttore de La Zanzara - sul web possono esserci degli imbecilli che parlano di dna... non è però questo il problema". Come già ribadito nello studio di Paolo Del Debbio, per Cruciani "esiste un problema. So che tu vuoi portarlo su un piano storico - dice rivolgendosi al vignettista che intanto scuote la testa -. ma la storia non c'entra nulla. Parliamo di una cultura dell'illegalità".

Insomma, "l'illegalità legata ai rom esiste e non possiamo negarlo. Però si può risolvere nel tempo, magari dicendo che rubare non serve". Ecco poi che si rivolge ancora a Vauro: "Però non lo risolvi con quella cosa che hai lì, una stella, un triangolo...". Il vignettista infatti indossa un maglioncino con sopra un triangolo marrone. "Come no", replica l'interlocutore sbeffeggiando Cruciani. "Ma se del problema dell'illegalità dei rom se ne accorgono tutti, chi ci abita vicino e no. Questa roba esiste e non puoi dire: 'sì però anche gli italiani'".

Ma Vauro non ci sta e si scaglia contro lo "sputt***". Un esempio? "A Roma in metro una annunciatrice ha avuto l'accortezza di dire: 'attenzione ci sono gli zingari'. Con questo sputt*** si fa di tutta un'erba un fascio. Tutto questo - conclude - è pericoloso e sbagliato".