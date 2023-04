Giorgia Meloni ricorda Quattrocchi: "Come muore un italiano"

14 aprile 2023 a

A distanza di anni dalla sua morte, la premier Giorgia Meloni ricorda sui social Fabrizio Quattrocchi. Nell'anniversario della sua scomparsa la leader di Fratelli d'Italia cita la frase pronunciata in un video dai suoi carnefici, prima che lo uccidessero il 14 aprile 2004 in Iraq. "'Vi faccio vedere come muore un italiano'. A 19 anni dalla sua morte, non dimentichiamo Fabrizio Quattrocchi, un uomo coraggioso che ha dimostrato ai suoi carnefici e al mondo l'orgoglio di essere italiani", scrive su Twitter il presidente del Consiglio.

Quattrocchi è stato rapito e ucciso in Iraq, dove lavorava per una compagnia di sicurezza. L'uomo è stato poi insignito di una medaglia d’oro al valor civile alla memoria. Quattrocchi è finito ostaggio a Baghdad il 13 aprile 2004, insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. A rapirlo i miliziani del gruppo Falangi Verdi di Maometto, mai però identificati. I suoi resti vennero ritrovati il 21 maggio. Del suo corpo è rimasto ben poco visto che è stato abbandonato e mangiato dagli animali.

Nell’aprile del 2004 l’allora ministro degli Esteri Franco Frattini disse: "Quando gli assassini gli stavano puntando la pistola contro, questo ragazzo ha cercato di togliersi il cappuccio e ha gridato: adesso vi faccio vedere come muore un italiano. E lo hanno ucciso. È morto così: da coraggioso, da eroe". Ed eroe lo definisce anche Matteo Salvini, che non fa mancare il proprio ricordo: "A 19 anni dalla sua brutale esecuzione per mano dell'estremismo islamico, ricordiamo un grande italiano, Medaglia d'oro al Valor Civile. Onore a Fabrizio Quattrocchi".