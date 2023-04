Giorgia Meloni, la sorella Arianna: "Spalle larghe, le ho mandato un messaggio..."

15 aprile 2023 a

a

a

La colata di fango su Giorgia Meloni e sul suo governo ha coinvolto, suo malgrado, anche la sorella della premier. Nello specifico, secondo alcuni la nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratore delegato di Terna sarebbe stata motivata dall'amicizia personale della manager con Arianna Meloni, della quale il Foglio riporta uno sfogo. "Sì, ero stupita dalla lettura dei giornali - dice la sorella della leader di Fratelli d'Italia, nonché moglie del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida -. Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma io la conosco la nuova ad di Terna?". Replica della premier, fulminante. "Mi ha risposto: non lo so, penso di no".

"Figlio del big FdI?", costretta al test del dna: porcheria contro la deputata meloniana

Arianna Meloni vive tutto con encomiabile leggerezza, sebbene il trionfo politico della sorella abbia scombussolato anche la sua vita familiare. "Penso che il veleno continuerà ancora contro di me e contro di noi. Basti pensare a cosa è successo recentemente". Il riferimento è al gossip rilanciato da Dagospia sulla presunta relazione tra il marito e l'ex 5 stelle Rachele Silvestri, passata a FdI. Due settimane fa la Silvestri ha addirittura dovuto pubblicare il test del Dna di suo figlio per dimostrare la paternità del marito.

Corna, tresche e figli dell'amore: tutte le malelingue della politica

"Sì, anche questa abbiamo dovuto sopportare, ma abbiamo le spalle larghe", lamenta la sorella della meloni, che poi si concede pure una battuta: "Peccato che nessun giornale abbia scritto in maniera chiara una cosa del genere. Così saremmo andati in vacanza con i soldi del risarcimento delle querele. Anzi no, mi correggo: li avremmo devoluti tutti in beneficenza: molto meglio". Applausi.