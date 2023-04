Angelica Krystel Donati, le foto da urlo della figlia di Milly Carlucci

15 aprile 2023 a

Si chiama Angelica Krystle Donati, ha 37 anni, è la figlia di Milly Carlucci e ora è sulla bocca di tutti: infatti la giovanissima imprenditrice è entrata nel giro di nomine del governo Meloni, con un posto nel Cda di Terna.

La Donati insomma collaborerà con Giuseppina di Foggia, nuova ad di Terna, società che gestisce la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

Angelica, da par suo, ha un curriculum eccezionale: nata a Los Angeles, ha studiato tra gli Usa e Londra. Imprenditrice e manager nel settore immobiliare e delle costruzioni, è la primogenita della conduttrice di Ballando con le Stelle e dell'imprenditore Angelo Donati.

La Donati è ovviamente nipote di Gabriella Carlucci, ex showgilr e dal 2001 al 2013 deputata di Forza Italia. Nel passato di Angelica Krystel anche tre anni in Goldman Sachs, poi Ralph Lauren e l'ingresso come Head of Business Development in Donati Spa, la società che fondò il padre Angelo.

Angelica Krystel Donati, per inciso, è anche bellissima, così come raccontano le fotografie che posta sul suo seguitissimo profilo Instagram.