Gianfranco Fini confessa: "Perché ho votato Giorgia Meloni"

Gianfranco Fini è stato ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7. Dopo essere rimasto completamente fuori dalla scena politica per quasi dieci anni, Fini ci è rientrato in punta di piedi per commentare le vicende che riguardano il governo presieduto da Giorgia Meloni. “La passione per la politica è come un virus - ha spiegato - lo prendi da piccolo e ti accompagna per la vita, non esiste vaccino”.

“È chiaro che la politica non è soltanto stare 30 anni in Parlamento - ha aggiunto - ma è il tentativo di aiutare la società e dare qualche idea, se lo si ritiene utile”. Parlando di Fratelli d’Italia, Fini non ha nascosto di essere stato molto perplesso nella fase iniziale: “Poi ho preso atto che stava facendo un buon lavoro, che cresceva il consenso e quindi ho votato la Meloni, senza tessera e senza chiedere nulla. Qualcuno ha cominciato a dire che sono il suggeritore della premier, ma io suggerisco a me stesso e non agli altri”.

Fini ha smentito anche le indiscrezioni su una sua possibile discesa in campo con Fdi per le elezioni europee: “Di questo non importa niente a nessuno, per essere candidati bisogna che il candidabile accetti la candidatura… Ho detto che sono impegnato con le Olimpiadi, voglio fare il curling”, ha chiosato l’ex fondatore di Alleanza Nazionale, lasciandosi andare a una battuta.