Crosetto, il video con cui smaschera Giannini: "Mai visto prima"

Guido Crosetto torna sull'intervista fake de La Stampa. Questa volta il ministro della Difesa smaschera il quotidiano di Massimo Giannini con un filmato. "Per fortuna - scrive a corredo su Twitter - qualcuno ha ascoltato il video che La Stampa è stata costretta a pubblicare ed ha scritto la verità Non avevo mai visto un sunto di parte spacciato per intervista". Poi la precisazione de La Stampa in un articolo dal titolo: "Pnrr, La Russa e il sistema Italia. Cosa ha detto (davvero) il ministro Crosetto".

Eppure questo non sembra bastare. D'altronde Giannini e colleghi l'hanno combinata grossa. Nell'articolo firmato da Federico Monga viene riportata una frase pesantissima. Il giornalista nella finta intervista chiede infatti a Crosetto: "Il 25 aprile sarà a Cuneo e a Boves, luoghi simbolo della Resistenza antifascista. Non si porta il presidente del Senato La Russa al seguito?". E il ministro "(sorridendo)" risponderebbe così: "Sarò con il Presidente della Repubblica. Io viaggio solo con la prima classe".

E ancora. "Il sistema Italia non è in grado di mettere a terra tutti i progetti del Pnrr, bisogna prendere solo le risorse che siamo in grado di spendere". Da qui il furibondo sfogo: "Oggi ho scoperto di aver rilasciato un’intervista a La Stampa. Hanno usato pezzi di un intervento pubblico, tagliando un ragionamento complesso sul Pnrr, per inventare un titolo che aprisse una polemica. Hanno riportato virgolettati falsi per provocare il presidente del Senato".