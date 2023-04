Crosetto furioso con Giannini: "Intervista inventata"

22 aprile 2023 a

Guido Crosetto è furibondo per una intervista uscita sul giornale diretto da Massimo Giannini che non ha mai rilasciato. "Oggi ho scoperto di aver rilasciato un’intervista a La Stampa", tuona il ministro della Difesa in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Hanno usato pezzi di un intervento pubblico, tagliando un ragionamento complesso sul Pnrr, per inventare un titolo che aprisse una polemica. Hanno riportato virgolettati falsi per provocare il presidente del Senato".

L'articolo che apre la pagina 3 del quotidiano firmato da Federico Monga riporta infatti una frase pesantissima. Il giornalista nella finta intervista chiede infatti a Crosetto: "Il 25 aprile sarà a Cuneo e a Boves, luoghi simbolo della Resistenza antifascista. Non si porta il presidente del Senato La Russa al seguito?". E il ministro "(sorridendo)" risponderebbe così: "Sarò con il Presidente della Repubblica. Io viaggio solo con la prima classe".

E ancora. "Il sistema Italia non è in grado di mettere a terra tutti i progetti del Pnrr, bisogna prendere solo le risorse che siamo in grado di spendere". Parole pesantissime quelle messe in bocca a Crosetto: "L'Italia può fare tutto tranne che perdere i soldi. Faccio un esempio: prendiamo 100 milioni di euro per un'opera, entro la scadenza ne spendiamo solo 98. Significa che dobbiamo restituirne 98 milioni e ci teniamo l'opera non finita che dovremo pagare con il nostro bilancio. Il problema non è solo burocratico, di progettazione. La vera domanda è l'Italia ha la possibilità di scaricare a terra 200 miliardi in tre anni". Tutto falso.