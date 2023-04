Marta Fascina, il messaggio di Crosetto per il Cav: "Intendo riscuoterlo"

15 aprile 2023 a

a

a

C'è sempre Marta Fascina al fianco di Silvio Berlusconi. Da 10 giorni il leader di Forza Italia è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite in un quadro clinico aggravato dalla leucemia che gli è stata diagnosticata due anni fa. La situazione sta lentamente migliorando, i figli e gli amici fanno la spola per parlare con lui e sostenerlo. Nella giornata di venerdì, sono arrivati in ospedale Marina, Pier Silvio, l'amico e collaboratore di sempre Fedele Confalonieri. Marta, invece, è sempre lì. Non ha mai lasciato il Cav. E' lei a gestire i contatti diretti dell'ex premier anche con gli alleati politici.

"Potrebbe esserci un ribaltone". Forza Italia e Mediaset, la profezia sul post-Berlusconi

E una prova l'ha fornita Guido Crosetto, in un passaggio dell'intervista a tutto tondo al Corriere della Sera con cui il ministro della Difesa ha rilanciato il progetto di un grande partito conservatore italiano: "Questa maggioranza potrebbe diventarlo", spiega, chiarendo però il suo grande rispetto per Berlusconi.

"Potrebbe esserci un ribaltone". Forza Italia e Mediaset, la profezia sul post-Berlusconi

"Gli auguro di riprendere presto le forze e tornare a essere il leone che è. Inoltre - annuncia il ministro della Difesa, tra i fondatori di Fratelli d'Italia -, come gli ho fatto sapere attraverso Marta Fascina, intendo riscuotere il suo ultimo invito a pranzo. Forza Italia è Berlusconi. E in Italia ci sono molte più persone che gli vogliono bene di quelle che gli vogliono male". Parole piene d'affetto, umano e politico.

"Ecco il funerale di Berlusconi": in piazza Duomo... orrore e vergogna | Guarda

Sul tema è intervenuto anche Maurizio Gasparri, assai sarcastico. "Il fallimento del Terzo Polo è clamoroso - ha commentato il big forzista a L'aria che tira, su La7 -. Tutti vogliono fare il 'polo moderato', il 'polo di centro', quello che deve sostituire Berlusconi. Ma Berlusconi è come la Settimana Enigmistica: vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Tutti falliti". Parole sante.