Piazzapulita, lo sprezzo di Padellaro contro la destra: "Pensano sia tutto concesso"

"C'è stata una irresponsabilità da parte della maggioranza": Antonio Padellaro, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha commentato la bocciatura del Def ieri in Parlamento. E ha approfittato dell'occasione per lanciare pesanti accuse contro la maggioranza: "Non si è presentata sulla base di cosa? Quella che viene definita sicumera, cioè 'noi possiamo fare quello che vogliamo tanto siamo i padroni del Parlamento. La minoranza, l'opposizione non tocca palla'".

Riferendosi all'opposizione, poi, il fondatore del Fatto Quotidiano ha sottolineato: "La decisione di votare contro lo scostamento di bilancio è stata presa all'ultimo momento quando si sono resi conto che, su indicazione credo di Sinistra italiana, la maggioranza potesse andare sotto perché c'erano parecchi posti vuoti". Tornando alla maggioranza, invece, ha aggiunto: "Questa sicumera è forse il dato più preoccupante".

"Loro pensano che gli sia tutto concesso perché il Parlamento lo dominano loro - ha proseguito Padellaro riferendosi al centrodestra -. Quando Giorgetti dice che questi deputati non si rendono conto, riferendosi agli esponenti di destra, allude al danno reputazionale che un voto di questo genere può riflettere sul nostro Paese, che viene guardato con attenzione in Europa a causa del Pnrr". E proprio riferendosi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il giornalista ha lanciato una stoccata al ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto: "Continua a dire 'tranquilli, andrà tutto bene' ma non è così, perché non basta fare atti di fede".