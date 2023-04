Elly Schlein? Anche la sua fidanzata... clamoroso: la foto che la incastra

28 aprile 2023 a

Elly Schlein ha rivelato alla rivista di moda Vogue di affidarsi a una consulente di immagine per i suoi look. Si tratta di Enrica Chicchio, che ieri - quando la notizia è circolata ovunque - ha rilasciato qualche dichiarazione a Repubblica: "Elly non ha un look da centro sociale. Abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati".

Le rivelazioni, però, non finiscono qui. Perché pare che la segretaria del Pd non sia l'unica a rivolgersi all'esperta per i suoi outfit. Come scrive Affariitaliani.it, pare che anche la sua compagna si sia rivolta a lei per i suoi consigli. A far trapelare la notizia è stata l'esperta di look tramite la didascalia di un post su Instagram.

Si tratta di un post risalente al 5 aprile scorso, quando la Chicchio ha espresso pubblicamente la sua solidarietà alla compagna di Schlein, che a sua volta era appena intervenuta per commentare il coming out “forzato” a cui era stata costretta in quei giorni dopo essere stata paparazzata insieme alla leader dem. Nel post in questione, dunque, la consulente di armocromia pubblica una foto della compagna di Schlein e rivela: "Io ho avuto il privilegio di mettere un po’ del mio in questa immagine potente di una donna che reclama la sua voce e protegge il suo spazio".