PiazzaPulita, Gad Lerner asfalta Schlein: "Anche la segreteria del Pd!"

"Solo una piccola proposta farei ai politici in ascolto": Gad Lerner, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha preso la parola per dare un suggerimento a tutte le forze politiche, sorprendentemente anche ai dem di Elly Schlein. In particolare ha detto: "La smettano con queste apparizioni di cartapesta". Il riferimento del giornalista è ai principali fatti di attualità, come "il consiglio dei Ministri che si fa il Primo maggio, il Consiglio dei ministri che si è fatto a Cutro, diciamo anche la segreteria nazionale del Partito democratico nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti".

L'intervento di Gad Lerner a Piazzapulita

Secondo Lerner, insomma, si tratta di "comunicazioni che ci trattano un po' da ingenui. Andassero a lavorare nei loro uffici...". "Ma facessero delle cose", ha completato poi la frase il conduttore del talk. Il giornalista ha fatto un commento anche sulle celebrazioni del 25 aprile, facendo un appunto in particolare: "Maneggerei con cura l’equiparazione fra la Resistenza italiana e quella ucraina. La differenza evidente è che la nostra partiva contro il governo italiano, in Ucraina a guidarla sono il Presidente e le forze armate ufficiali”, ha detto in collegamento con Formigli.