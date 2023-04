Nicola Porro travolge Schlein: "La comunista che dice? Porca putt***, non ci credo!"

28 aprile 2023 a

L'armocromia scatena Nicola Porro. A ridosso dell'intervista di Elly Schlein, quella al centro della polemica, il giornalista si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Tutta colpa dell'ammissione della leader del Partito democratico che ha detto di affidarsi a una consulente per i colori e la scelta dei suoi vestiti. Una consulenza non gratuita visto che la dem paga l'esperta 300 euro l’ora.

Quanto basta a infiammare il conduttore di Quarta Repubblica che per l'occasione pubblica un video in cui ride delle implicazioni politiche delle scelte "estetiche"della Schlein. Non solo, perché Porro si scaglia contro le contraddizioni tra l’enfasi posta sui temi della Resistenza e del Lavoro, nelle ricorrenze delle celebrazioni di entrambe le cose, e il profilo effimero dell’intervista a Vogue. "Mi viene da ridere, è incredibile, invece di parlare ai partigiani la Schlein ha parlato delle sue giacche a Vogue, ed era la sua prima intervista da segretaria del Pd…".

E ancora, senza freni: "La ragazza col fazzoletto rosso che fa lacrimare addirittura la gente che si trova a sinistra a chi ca*** concede la prima intervista? A Vogue e qui la comunista cosa dice? Che si avvale di un personal shopper. Porca putt***, da non credere. Prima o poi un giorno ci sveglieremo da questa bolla e rifletteremo sul fatto che la sinistra ha una leader che ha un'armocromista, non ci credo". E invece è tutto vero.