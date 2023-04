Myrta Merlino, la soffiata: "Governo sotto in aula? Cosa c'è dietro davvero"

28 aprile 2023 a

"Volete sapere come si forma una tempesta perfetta? Per una serie di sfortunati eventi si è creato un disastro": Myrta Merlino ha aperto la puntata de L'Aria che tira su La7 parlando della bocciatura del Def ieri in Parlamento. Una situazione inaspettata di cui molti si sarebbero meravigliati, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri era a Londra con l'omologo Rishi Sunak.

"Ieri la tempesta perfetta si è abbattuta sull'Aula di Montecitorio, dove si votava uno scostamento di bilancio fondamentale per l'approvazione del Def - ha spiegato la conduttrice del talk -. La maggioranza è andata sotto, creando un precedente unico, mentre Giorgia Meloni era a Londra". Secondo la Merlino, dietro a quelle che lei definisce "strane assenze" in aula potrebbe esserci un motivo ben preciso, anzi "la più italiana delle motivazioni: il lungo ponte tra il 25/04 e l'01/05".

"La premier italiana l'ha definita una brutta figura uscendo dall'incontro con Sunak - ha aggiunto poi la conduttrice -. E c'è stato un commento quasi evangelico del ministro Giorgetti che ha detto che i deputati non sanno o non si rendono conto di ciò che fanno. E qui si apre un dilemma non da poco: in fondo sarebbe stato meglio se la maggioranza avesse voluto lanciare un segnale politico alla Meloni piuttosto che ammettere che i deputati non hanno la più pallida idea dell'importanza dei loro voti".