Furio Colombo, delirio e insulti a Meloni: "Cattiveria spaventosa. Quei barbari..."

Si parla di immigrazione da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 27 aprile e Furio Colombo sbotta: "Le regole da noi sono del tutto arbitrarie. Pensa alla regola di far navigare disperatamente delle persone, salvate quasi per miracolo dal mare, in un punto drammatico dove si verificano questi tipi di salvataggi", osserva. "Dopo di che, questa gente, tolta dall'acqua gelata, viene presa a bordo da navi che sono soltanto di soccorso e di salvataggio e si impone a quelle navi di fare 1.500 miglia marine prima di poter trovare un porto sicuro", prosegue Colombo.

Qui l'intervento di Furio Colombo a L'aria che tira

Insomma, commenta furibondo, una "cattiveria, un sadismo che altri non hanno. Quelli che non ricevono sono crudeli e barbari, quelli che ricevono possono però avere un governo come quello di Giorgia Meloni e Piantedosi, che impongono migliaia di miglia di navigazione a persone appena salvate dalla morte e prive di soccorso medico e di nutrimento". Quindi conclude attaccando apertamente il presidente del Consiglio Meloni: "Una crudeltà spaventosa che ci dice molto anche del famoso urlo di Giorgia Meloni che ci raccontava di essere madre e cristiana, invece è capace di atti di cattiveria e sadismo".