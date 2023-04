In Onda, Alemanno manda ko la De Gregorio: "Sinistra radical chic"

29 aprile 2023 a

Volano stracci a In Onda, dove Gianni Alemanno non le manda a dire. Al centro il look di Elly Schlein. O meglio, la decisione della leader del Pd di pagare una consulente affinché la aiuti nella scelta dei colori. "Al di là dell'armocromista, trovo assurdo che la Schlein abbia scelto Vogue per la sua prima intervista". "No - interrompe subito la conduttrice di La7, Concita De Gregorio -, non era la sua prima intervista". "In ogni caso - replica per le rime l'ex sindaco di Roma - questo dimostra come ormai l'elettorato della Schlein sia l'élite e non più la classe operaia".

Ma ancora una volta la De Gregorio non si trattiene: "Non trovo niente di male nell'adeguare il proprio aspetto. Il tema del radical, e io lo so bene, emerge ogni volta che si blocca il pensiero". "E allora voi non prestate il fianco", tuona ancora Alemanno.

Il botta e risposta però non finisce qui. La giornalista parla dello scivolone sul voto allo scostamento di bilancio. "Questa non è solo una brutta figura come ha detto Giorgia Meloni, questa è la nostra classe dirigente". E anche su questo Alemanno non ci sta: "È sempre successo, con tutti i governi. 24 ore dopo si è tutto risolto".