Alemanno fa impazzire Concita De Gregorio: "Io antifascista?", volano stracci

30 aprile 2023 a

a

a

Scintille a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Ospite in studio nella puntata di sabato 29 aprile ecco Gianni Alemanno, il quale si scontra con la conduttrice sul fascismo.

Quando la De Gregorio gli chiede se si professa antifascista, il sindaco di Roma risponde: "Non sono antifascista e il 30% degli italiani la pensa così. Ho amici intimi uccisi dall'antifascismo militante. Non condivido appiattimento verso America di Meloni". Concita ci resta di sasso e replica con un laconico: "È rimasto solo lei".

"Frasi leggendarie". La De Gregorio contro Lollobrigida: su La7 un plotone d'esecuzione

Quindi, la frecciata di Alemanno ad Elly Schlein sulla vicenda dell'armocromista: "La cosa che mi fa impressione è che la prima intervista di Schlein è a Vogue... obiettivamente uno si aspettava qualcosa di diverso". A replicare in queto caso è Parenzo: "Non era la prima". Sempre più nervosa la De Gregorio: "Ma no, no", si dispera. Dunque Alemanno infilza ancora Schlein, bollandola come sinistra di elite, "aristocratica e che non rispecchia il momento storico". E quasi sentendosi chiamata in causa, la De Gregorio è schizzata: "Questo dei radical chic è il classico argomento di chi non sa come rispondere, io lo conosco molto bene. Si mette sempre in azione quando non c’è altro da dire. Blocca il pensiero. L’argomento del comunista che va a sciare è passato di moda". "Allora non offrite il fianco, non bisogna nemmeno esagerare in senso opposto", chiude lo scontro uno scatenato Alemanno.