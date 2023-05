Bassetti, l'ira furibonda: "Sciacquati la bocca, il tuo parrucchiere..."

01 maggio 2023 a

a

a

Matteo Bassetti non ci sta e questa volta decide di rispondere con toni durissimi sui social. stanco dei continui attacchi soprattutto sulla sua professionalità, il professore ha deciso di ribattere in modo duro ai leoni da tastiera, agli haters e a tutti coloro che cercano di screditarlo tentando di mettere in dubbio sia la sua professionalità ma soprattutto la sua carriera e il suo percorso nel mondo della sanità. E così questa volta ha abbandonato i modi gentili per andare dritto al punto e zittire con poche righe i megafoni dell'odio che spesso lo mettono nel mirino e qualche collega che recentemente lo ha attaccato. Infatti, proprio ieri sera, sui prfili social di Bassetti è apparso uno sfogo davvero duro che ha stupito e non poco i suoi follower.

Il professore del San Martino di Genova ha scritto questa parole durissime: "Nell’attesa della giustizia civile e penale a cui mi sono rivolto per tutelarmi, chi ha infangato e infanga la mia reputazione e dubita sui meriti della mia carriera ospedaliera e accademica, si vada a leggere il mio curriculum, se ne è in grado. Poi si sciacqui la bocca, conti fino a 10 e torni alla sua meschinità.

"Sono orgoglioso di farlo". Bassetti fa godere Fratelli d'Italia: occhio alla foto | Guarda

E magari scelga anche un parrucchiere adeguato… Ho fatto carriera solo grazie alle mie capacità e al mio Santo in Paradiso (almeno spero sia in lì!).Dante Bassetti (1940-2005)". E a corredo una foto proprio con Dante Bassetti. Insomma uno sfogo amaro che in pochi minuti ha fatto il giro del web,