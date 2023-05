Vauro inchioda Schlein: "Armi all'Ucraina? Non vedo la contraddizione"

03 maggio 2023 a

"Uno dei motivi per cui la crisi morde la condizione di vita dei lavoratori in Italia e in Europa è la guerra": Vauro, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, ha fatto una domanda alla segretaria dem Elly Schlein, in collegamento con la trasmissione. Il vignettista, in particolare, ha messo la leader del Pd di fronte a una questione parecchio divisiva all'interno del suo partito, l'invio di armi a Kiev.

"Io so che Schlein dice 'ci dobbiamo sforzare per la pace però dobbiamo continuare a mandare armi all'Ucraina'. Noi il 7 maggio faremo questa staffetta umana, ci saranno tante persone che finalmente possono trovare un luogo di mobilitazione per esprimere le loro istanze di pace contro l'invio di armi. Lei non ci sarà e non potrà esserci perché la pace non si costruisce con le armi".

"Non sento questa contraddizione - ha risposto allora la segretaria dem - perché vengo anche io da una cultura pacifista. C'è stato un forte dibattito su questo, ma io già prima di iscrivermi al Pd, pensavo che non fosse sbagliato sostenere il diritto alla difesa di chi è criminalmente invaso come è successo al popolo ucraino. Questo non è in contraddizione, da sinistra, col continuare a chiedere di uscire quanto prima da questo conflitto e col continuare a chiedere un ruolo diplomatico e politico più forte dell'Unione europea". Vauro, però, sembra non avere apprezzato la risposta e ha chiosato: "Per fortuna le armi che gli mandiamo non funzionano, devo dire che almeno questo mi conforta".