Attacco al Cremlino, il dubbio di Storace: "Tutti hanno certezze. Ma..."

"È chiaro che ci sono degli interessi in ballo": Francesco Storace, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della guerra in Ucraina, con particolare riferimento all'attacco al Cremlino. "Ci sono gli interessi della Russia nell'aggredire, gli interessi dell'Occidente nel difendere, ma quale guerra non si combatte per interesse? Purtroppo c'è la guerra", ha aggiunto il giornalista di Libero. Che poi ha anche chiarito quanto il governo sia unito su questo fronte a dispetto di quanto si dica in giro: "Salvini l'altro giorno alla conferenza per la ricostruzione è stato molto netto sulla guerra e su quello che deve succedere, non è vero che c'è un posizionamento ambiguo".

Passando all'assalto al palazzo del potere di Putin, Storace ha manifestato dei dubbi: "Io ancora non riesco a capire questo drone chi l'ha mandato. Tutti hanno certezze. Questa è una guerra sulla quale siamo rassegnati, non possiamo essere protagonisti, questo è il limite del conflitto in corso". E infine: "Per quanto riguarda il Pnrr e i soldi da usare per le armi, è evidente che se ci si deve difendere si usa di tutto e se l'Europa dice che va bene quello diventa un motivo in più per farlo, non un motivo in meno. Spero che la politica riesca a essere saggia in questo contesto".