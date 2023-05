Carlo Rossella, Pietro Senaldi: il suo suicidio in diretta tv

Pietro Rossella 10 maggio 2023 a

Abbiamo assistito in diretta al suicidio di Carlo Rossella a DìMartedì, interrogato su Giorgia Meloni, con due occhi che erano due fessure non so come mai, ha detto che il premier è una fascista e che l'Italia non è un Paese democratico. Cosa possiamo dire? Lui è sempre stato comunista quindi la dichiarazione non ci stupisce, è stato berlusconiano per un lunghissimo periodo, a questo punto crediamo non per convinzione. Forse perché ha ricevuto dei lautissimi incarichi. Sorge il sospetto, non è che fa casino per farsi notare e per prendere degli altri incarichi? E' possibile, ma credo non ne valga la pena ingaggiarlo.