Fazio, Formigli accusa il governo? "Per questo lo fanno andar via"

L'addio di Fabio Fazio alla Rai scatena Corrado Formigli. Nonostante la decisione sia arrivata autonomamente, il conduttore di La7 si dice indignato. "Fabio Fazio ha portato Obama e il papa sulla tv pubblica. Ha fatto un programma autorevole, divertente, garbato. Difficile immaginare qualcosa più da servizio pubblico. Per questo lo fanno andar via. Non fa un piega, no?".

Peccato però che solo qualche minuto prima è stata Rita Dalla Chiesa a ricordare che il governo non c'entra nulla, "che il contratto" del conduttore di Che Tempo Che Fa "era in scadenza". Non solo, perché quando sottolineato dalla deputata di Forza Italia è che quella di Fazio è una decisione sua.

Non a caso il conduttore passa a Warner Bros. Discovery con un accordo quadriennale. Ad ufficializzarlo è stata una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dove debutterà già dal prossimo autunno. Nelle prossime settimane - si spiega - "saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale". Ma questo non basta a Formigli e compagni che continuano ad accusare l'esecutivo.