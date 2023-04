Nicola Porro, sfogo durissimo in diretta: "Nazisti, mafiosi? La sinistra..."

03 aprile 2023 a

Nicola Porro a Quarta Repubblica smaschera l'ipocrisia della sinistra. Una sinistra che in questo momento insulta senza sosta il governo. Porro ha ricordato le ultime prese di posizione dei dem e dei 5s negli ultimi giorni: "Hanno definito il governo fascista, nazista, demente e anche mafioso. Se questo è il modo in cui l'opposizione crede di fare proposte per il Paese, qualche perplessità le abbiamo". Ma non finisce qui. Nicola Porro poi mostra il famoso video in cui De Benedetti vomita odio (davanti a una divertita Elly Schlein) su Giorgia Meloni e sul governo. Ebbene nella clip De Bendetti sostiene che dietro la Meloni ci sia l'ad di Eni De Scalzi.

Una frase ignobile che però ha scatenato le risate della Schlein che sorride compiaciuta. Eppure solo qualche tempo fa la Schlein a chi le faceva notare di essere una segretaria nelle "mani di Franceschini" rispondeva rilanciando accuse di sessismo.

Insomma se da un lato non si può dire che la Schlein è espressione di Franceschini, dall'altro però si può dire che la Meloni è una "figurina, una intrattenitrice in mano all'Eni" e riderne di gusto. La solita doppia morale della sinistra che prova a fare politica con insulti e fake news. Inutile ribadire qui che dietro Meloni c'è solo la Meloni e la sua gavetta, dura e faticosa, per arrivare a palazzo Chigi.