Che Tempo Che Fa, la Cuzzocrea contro Salvini: Fazio costretto a fermarla

Ecco che la polemica è servita. A Che Tempo Che Fa l'addio di Fabio Fazio alla Rai scatena Annalisa Cuzzocrea. La giornalista, in collegamento con la trasmissione di Rai 3 se la prende, pur sempre senza citarlo, con Matteo Salvini: "È assurdo spingere una trasmissione del servizio pubblico fuori dal servizio pubblico. Io sono per la libertà di stampa e trovo assurdo che questa scelta venga rivendicata tramite un tweet".

Poco prima, il conduttore ha spiegato le sue ragioni, senza però scendere nel dettaglio: "Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni", ha detto presentando la puntata.

E ancora: "Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverò solo un ricordo meraviglioso". Ma niente, alla Cuzzocrea non è bastato. Tanto che lo stesso Fazio ha tentato di interromperla: "No, no". Poi ha proseguito sottolineando che "potremo continuare comunque a parlare". D'altronde Fazio e Luciana Littizzetto passano a Discovery. Per loro, ha detto l'azienda, si prevedono diversi progetti.