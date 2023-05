Fazio, Rita Dalla Chiesa sbotta: "Colpa del governo?", cosa c'è dietro l'addio

14 maggio 2023 a

a

a

Volano stracci sull'addio di Fabio Fazio alla Rai. Protagonista? Rita Dalla Chiesa e Francesco Canino. La deputata di Forza Italia, infatti, replica al giornalista. Quest'ultimo in un post Twitter commenta: "Ora è ufficiale: Fabio Fazio passa a Discovery. Firmato un accordo di quattro anni. Con lui Luciana Littizzetto. Nelle prossime settimane verranno annunciati i progetti che realizzeranno per il canale Nove. Un brutto colpo per la RAI su fronte ascolti e pubblicità". Immediata la replica della Dalla Chiesa che ricorda: "Francesco, ha fatto tutto da solo… aveva il contratto in scadenza". Eppure nella loro conversazione si inserisce un altro utente, una tale "patriccia".

Fazio e Littizzetto fuori dalla Rai? Salvini gode: due (ferocissime) parole

"A volte - si legge - mi chiedo se lei ci è o ci fa, cara sig.ra Rita Dalla Chiesa". E anche a questo attacco la deputata azzurra non rimane a guardare: "Non se lo chieda. Ha talmente tanti pregiudizi che farebbe uno sforzo inutile". "Pregiudizi su di lei? - è la risposta dell'utente -. Non penso proprio, l’ho sempre seguita e stimata, ma le sue ultime scelte non le capisco, mi dispiace".

Fabio Fazio? "Sapete che i suoi figli...": altra bomba nel giorno dell'addio in Rai

E anche in questo caso la Dalla Chiesa non le manda a dire: "Appunto, perché’ ha dei pregiudizi. Mentre io è una vita che sono coerente con me stessa e le mie scelte. E mi ritengo una persona libera". Poi, tornando su Fazio, la giornalista non può che lasciarsi andare a un pensiero personale: "Non cercate di buttare responsabilità e scelte di Fabio Fazio su questo Governo. Non sarebbe onesto. L’aveva deciso da un anno, aveva il contratto in scadenza". Da qui la stoccata finale: "Forse il pubblico non gradiva più".