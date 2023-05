Paolo Del Debbio contro l'eco-teppista: "Allora vai fuori"

19 maggio 2023 a

Paolo Del Debbio spazientito. Accade a Dritto e Rovescio durante la puntata di giovedì 18 maggio. Qui, su Rete 4, non si può che parlare dell'alluvione che sta mettendo in ginocchio l'Emilia-Romagna e dei cambiamenti climatici. Per l'occasione in studio c'è anche Sandro Mora, attivista di Ultima Generazione. A scatenare l'acceso botta e risposta tra l'ospite e il conduttore, l'osservazione di Giuseppe Cruciani.



"Il dottor Franco Prodi non è un negazionista, è dubbioso sul fatto che il cambiamento climatico sia dovuto solo dall’uomo e che si possa intervenire per fermarlo". Per Sandro Mora, però, la comunità scientifica dice una cosa diversa. Da qui lo sfogo di Del Debbio, che in men che non si dica perde le staffe: "Ma come non è autorevole Prodi? È stato direttore del CNR!". A quel punto Mora si alza in piedi e Del Debbio lo invita a risedersi: "O ti siedi o vai fuori", è l'ultimatum.